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Точилин: «Крылья» с «Динамо» будут мотивированы показать свой лучший футбол

Точилин: «Крылья» с «Динамо» будут мотивированы показать свой лучший футбол
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Бывший футболист московского «Динамо», тренер Александр Точилин поделился ожиданиями от матча бело-голубых с самарскими «Крыльями Советов» в 29-м туре чемпионата России. Встреча состоится завтра, 18 мая, в 14:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В первую очередь «Динамо» могут помешать «Крылья». Мне кажется, что «Крылья» не совсем удобный соперник для «Динамо». Понятно, что Самара на сегодняшний день не решает особо никаких турнирных задач, но против «Динамо» они будут мотивированы показать свой лучший футбол.

Этот момент плюс давление на «Динамо» — как они справятся. Если «Динамо» в игре с «Крыльями» наберут три очка, то на 99%, что они могут стать чемпионами», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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