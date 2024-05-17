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Аарон Рамсдейл готов подписать контракт с «Ньюкаслом» до 2029 года — Скира

Аарон Рамсдейл готов подписать контракт с «Ньюкаслом» до 2029 года — Скира
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26-летний вратарь «Арсенала» Аарон Рамсдейл находится в шаге от подписания контракта с «Ньюкаслом». Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, английский вратарь подпишет контракт, рассчитанный до 2029 года.

Напомним, Рамсдейл стал игроком «Арсенала» летом 2021 года. За этот период он принял участие в 89 матчах во всех турнирах, 32 из которых отыграл «на ноль». В 89 встречах Рамсдейл пропустил 99 голов.

В нынешнем сезоне англичанин проиграл конкуренцию за место основного вратаря лондонского клуба Давиду Райе. Рамсдейл сыграл 11 матчей во всех турнирах. В общей сложности голкипер провёл на поле 990 минут. Три матча Рамсдейл отыграл «на ноль».

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