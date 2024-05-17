«Вы заслуживаете другого прощания». Рабьо — об увольнении Аллегри

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо отреагировал на увольнение итальянского специалиста Массимилиано Аллегри с поста главного тренера туринского клуба.

«Вас запомнят как одного из самых победоносных тренеров в истории «Ювентуса». Вы заслуживаете другого прощания. Спасибо за всё, мистер», — написал Рабьо в своей социальной сети.

Напомним, сегодня, 17 мая, пресс-служба «Ювентуса» объявила, что Аллегри больше не является главным тренером «старой синьоры». В заявлении клуба подчёркивалось, что «увольнение последовало из-за определённого поведения во время и после финала Кубка Италии, которое клуб счёл несовместимым с ценностями «Ювентуса».

На 90+3-й минуте финального матча Кубка Италии с «Аталантой» (0:1) Аллегри остался крайне недоволен тем, что арбитр матча Фабио Мареска не сразу зафиксировал нарушение на защитнике «Ювентуса» Бремере. После этого итальянский специалист сорвал с себя пиджак, подбежал к резервному судье и начал кричать ему в лицо, за что получил красную карточку.

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