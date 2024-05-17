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Микель Артета: у меня нет претензий к игре «Тоттенхэма» в матче с «Сити»

Микель Артета: у меня нет претензий к игре «Тоттенхэма» в матче с «Сити»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, есть ли у него какие-либо претензии к «Тоттенхэму», проигравшему «Манчестер Сити» в перенесённом матче 34-го тура АПЛ (0:2), из-за чего «горожане» смогли занять первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, опередив «канониров».

Англия - Премьер-лига . 34-й тур
14 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 51'     0:2 Холанд – 90+1'    

«Нет и никогда не будет. Ни в коем случае нельзя жаловаться на соперника. Я только могу сетовать на то, что мы не сделали для того, чтобы набрать 90 или 91 очко», — приводит слова Артеты журналист Кайа Кайнак в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, за тур до завершения английской Премьер-лиги «Арсенал» занимает второе место, набрав 86 очков. «Манчестер Сити» располагается на первой строчке, имея в своём активе 88 очков.

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