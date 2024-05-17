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Стивен Джеррард надеется, что «Ливерпуль» установит памятник в честь Юргена Клоппа

Стивен Джеррард надеется, что «Ливерпуль» установит памятник в честь Юргена Клоппа
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Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о вкладе немецкого тренера Юргена Клоппа в историю мерсисайдского клуба.

«Помню, я однажды сидел и думал: «Я бы отдал любые деньги и пошёл на что угодно ради кого угодно, лишь бы биться за него». Я сидел в комнате и думал об этом. И это было во время товарищеского матча, но после этих мыслей я вошёл в эту игру так, будто это был финал турнира.

Ради всего святого, я надеюсь, что в честь него поставят памятник. Лишь бы он был почти готов. Уверен, он заслуживает такого статуса для этого клуба. Если начнём обсуждать тренеров «Ливерпуля», добившихся в клубе больших успехов, он будет среди лучших», — приводит слова Джеррарда Daily Mail.

Напомним, в конце января этого года Юрген Клопп объявил, что покинет по завершении нынешнего сезона «Ливерпуль». Немецкий специалист возглавил мерсисайдцев 8 октября 2015 года. За это время 56-летний тренер выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Юргене побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

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