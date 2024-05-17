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Стало известно, кем «Милан» хочет заменить Оливье Жиру

Стало известно, кем «Милан» хочет заменить Оливье Жиру
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«Милан» возглавил борьбу за нападающего немецкого «Штутгарта» Серу Гирасси после ухода французского нападающего Оливье Жиру из рядов «россонери». Об этом сообщает Foot Mercato.

По данным источника, Гирасси уже стал главной целью «Милана» при усилении линии нападения к следующему сезону. При этом футболистом интересуется и дортмундская «Боруссия». Обоим клубам придётся учесть сумму отступных в контракте гвинейца со «Штутгартом», которая составляет € 17,5 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне Серу Гирасси принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и тремя результативными передачами. Гвинеец по состоянию на сегодняшний день является вторым лучшим бомбардиром немецкой Бундеслиги. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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