Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Аленичев высказал мнение, как изменился футбол «Спартака» с 1990-х годов

Дмитрий Аленичев высказал мнение, как изменился футбол «Спартака» с 1990-х годов
Комментарии

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался об изменениях в стиле игры красно-белых.

«Многие говорят, что спартаковский стиль потерялся. Это уже не команда 90-х. Сейчас футбол «Спартака» стал другим, более атлетичным. Кто бы что ни говорил, спартаковский футбол можно показывать. Конечно, когда есть такой подбор футболистов, как в «Барселоне», «Ливерпуле», можно получать только радость от их игры. Нынешний «Спартак» может показывать более интересный футбол, чем сейчас», — приводит слова Аленичева «РБ Спорт».

Вчера, 16 мая, «Спартак» объявил, что новым главным тренером команды в сезоне-2024/2025 станет сербский специалист Деян Станкович. Сейчас он работает в венгерском «Ференцвароше».

Материалы по теме
«Это «Спартак», удивляться нечему». Дьяков — о назначении Деяна Станковича на пост тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android