Дмитрий Аленичев высказал мнение, как изменился футбол «Спартака» с 1990-х годов

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался об изменениях в стиле игры красно-белых.

«Многие говорят, что спартаковский стиль потерялся. Это уже не команда 90-х. Сейчас футбол «Спартака» стал другим, более атлетичным. Кто бы что ни говорил, спартаковский футбол можно показывать. Конечно, когда есть такой подбор футболистов, как в «Барселоне», «Ливерпуле», можно получать только радость от их игры. Нынешний «Спартак» может показывать более интересный футбол, чем сейчас», — приводит слова Аленичева «РБ Спорт».

Вчера, 16 мая, «Спартак» объявил, что новым главным тренером команды в сезоне-2024/2025 станет сербский специалист Деян Станкович. Сейчас он работает в венгерском «Ференцвароше».