Ринат Билялетдинов: не вижу в Личке предмета для восхищения, постоянно так везти не может

Бывший тренер казанского «Рубина» и «Химок» Ринат Билялетдинов поделился мнением об успехах главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Меня не сдвинешь с этой точки зрения. Сколько этот Личка «пенок» допустил с «Динамо» по ходу сезона. Посмотрите, сколько матчей, когда «Динамо» вело в счёте, но проигрывало, недобирало очки. Это естественное состояние тренерского процесса – есть взлёты, есть падения. Но я не вижу в Личке какого-то особенного предмета для восхищения.

Да, добротный. Да, есть возможность комплектоваться качественными футболистами. Но мы также Ивичем восхищались, потом Абаскалем. Чуть раньше копни, Массимо Каррерой так же… А потом спустя время оказалось, что не всё так шедеврально. И «Динамо» во многом взлетело за счёт элемента удачи. Отыграть в Калининграде и выиграть – тому же «Спартаку» не удалось так. Но постоянно так везти не может», — приводит слова Билялетдинова «Татар Информ».

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая идущий следом «Зенит» на два очка.