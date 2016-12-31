Мане: «Ливерпуль» не думает о «Челси» или ком-то ещё

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане отметил, что команда старается концентрироваться на своей игре. Красные занимают второе место в АПЛ, отставая от «Челси» на 6 очков.
«Мы не думаем о „Челси“ или ком-то ещё. Мы думаем только о собственной игре и вещах, которых мы хотим достичь. Пока ещё рано говорить о том, что произойдёт в мае, но одна из наших задач — забраться как можно выше. У нас классная команда. Между игроками отличные взаимоотношения, атмосфера просто потрясающая. Здорово находиться в таком коллективе», — цитирует Мане Times of India.