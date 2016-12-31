Гвардиола: я многому научился, когда впервые играл с командой Клоппа в Германии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, ранее тренировавший «Баварию», высказал мнение о «Ливерпуле», с которым «горожанам» предстоит встретиться 31 декабря в гостевом матче 19-го тура АПЛ, а также ответил на вопрос о стиле игры наставника мерсисайдцев Юргена Клоппа.
«Могу понять, почему тренерский стиль Клоппа называют «хэви-метал». Наши стили игры не так похожи, но мне очень нравится, как играют его команды. У них высокая интенсивность и с мячом, и без него, а этого непросто добиться. Иногда они широко атакуют через фланги Клайна и Милнера, но больше всего „Ливерпуль“ любит атаковать через центр поля. Я не знаю, есть ли ещё в мире такая команда, атакующая таким значительным количеством игроков, которые постоянно перемещаются и готовы в любой момент сделать рывок в свободную зону.
Я многому научился, когда первый раз играл с командой Клоппа в Германии. Я был новичком и получил хороший урок. Мы проиграли 2:4. Наши стили игры непохожи, но мне очень нравится, как играет «Ливерпуль» — это футбол для зрителей, потому что они переходят в атаку за 3-4 секунды», — цитирует Гвардиолу Guardian.