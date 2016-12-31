Мхитарян выйдет в стартовом составе «МЮ» в матче с «Мидлсбро»

Стал известен стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Мидлсбро», который состоится 31 декабря на «Олд Траффорд» в рамках 19-го тура АПЛ. С первых минут встречу начнёт полузащитник манкунианцев Генрих Мхитарян, который в прошлой встрече с «Сандерлендом» вышел на замену во втором тайме и отметился забитым мячом.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Бейи, Блинд, Феллайни, Эррера, Погба, Марсьяль, Мхитарян, Ибрагимович.
«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро». Начало — в 18:00 мск.