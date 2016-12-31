«МЮ» одержал волевую победу над «Мидлсбро», забив в концовке два гола за минуту

В матче 19-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своём поле принимал «Мидлсбро». Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Гости вышли вперёд в счёте благодаря точному удару Гранта Лидбиттера на 67-й минуте. Манкунианцы переломили ход встречи, забив два гола на 85-й и 86-й минутах. Сначала Антони Марсьяль счёт сравнял, а затем гол Поля Погба принёс «МЮ» волевую победу.
«Манчестер Юнайтед» (36 очков) делит пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии с «Тоттенхэмом», у которого матч в запасе. «Мидлсбро» (18 очков) располагается на 16-й строчке.