«Локомотив» может расстаться со Шкулетичем и Хенти

Нападающие «Локомотива» Петар Шкулетич и Эзекил Хенти могут покинуть команду, сообщает «Матч ТВ».
По информации источника, Шкулетич не входит в планы тренерского штаба на предсезонные сборы. Клуб планирует заработать на его продаже чуть больше € 1 млн. Сербским форвардом интересуются греческий ПАОК и турецкий клуб «Касымпаша». Хенти также выставлен на трансфер.
Также сообщается, что «Локомотиву», как и «Спартаку», предлагали форварда «Фенербахче» Эммануэля Эменике, но его переход маловероятен. В селекционных списках клуба по зарубежным нападающим есть Веллитон из «Кайсериспора».
В России «Локомотив» интересовался форвардом «Анжи» Янником Боли, но за ним также следят ЦСКА и «Терек». Кроме того, московский клуб узнавал по поводу возможности перехода нападающего Аблайе Мбенге из «Терека». По мнению скаутов, он похож на бывшего игрока команды Умара Ниасса, у него невысокие зарплатные ожидания и его можно взять в аренду.