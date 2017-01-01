Иньеста: Месси – необходимый футболист для завоевания титулов

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста выразил надежду на то, что нападающий Лионель Месси продлит контракт с каталонским клубом. Иньеста отметил, что не представляет футболиста сборной Аргентины в другой команде.
«Надеюсь, что для блага команды и клуба Месси останется в «Барселоне». Месси – необходимый футболист для завоевания титулов. Это моё единственное желание, и я вижу Месси только в футболке «Барселоны», — приводит слова Иньесты Marca.
Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2018 года.