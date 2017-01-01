Новым главным тренером «Суонси» станет помощник Анчелотти

«Суонси Сити» объявит о назначении Пола Клемента на пост главного тренера перед матчем 20-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» 3 января, сообщает The Telegraph.
По информации издания, с 44-летним англичанином, который сейчас является помощником главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти, достигнута принципиальная договорённость. За матчем с «Кристал Пэлас» он будет наблюдать с трибун и дебютирует на тренерском мостике «Суонси» 7 января, когда «лебеди» сыграют с «Халл Сити» в рамках 1/32 финала Кубка Англии.
Предыдущим наставником «Суонси» был американский специалист Боб Брэдли, уволенный спустя три месяца после назначения.
В таблице английской Премьер-лиги «Суонси» после 19 матчей располагается на последней строчке.