Моуринью: Марсьяль должен слушать меня, а не своего агента

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался по поводу ситуации с нападающим Антони Марсьялем, агент которого ранее заявил, что изучает вариант перехода своего клиента в «Севилью». В прошедшем матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Мидлсбро» (2:1) 21-летний француз отметился голом, который позволил «МЮ» сравнять счёт в концовке. После игры Моуринью призвал Марсьяля слушать тренера, а не агента.
«У него есть потрясающие условия, чтобы быть топ-футболистом. Марсьяль играл, создавал и забил. Он боролся. Я знаю, что он талант топ-уровня. Марсьяль должен слушать меня, а не своего агента. Он должен слушать меня на тренировках каждый день, всё, что я говорю, чтобы сделать его лучше», — заявил португальский специалист, приведя в пример Генриха Мхитаряна.
«Я знал, что Мхитарян является талантом топ-уровня, но не выпускал его на поле. Сейчас он даже играет на позиции левого защитника, когда команда побеждает, и мы должны обороняться и нуждаемся в большем балансе. Этот процесс происходил почти каждый день. Его агент звонил и говорил мне: „Мхитарян с тобой станет лучше, продолжай“. В ситуации с Марсьялем я каждый день читаю в газетах, что Марсьяль уходит в „Севилью“, Марсьяль уходит в аренду, Марсьяль недоволен. Марсьяль должен слушать меня», — цитирует Моуринью BBC Sport.