«Рубин» отзаявил Девича, который может перейти в донецкий «Олимпик»

Нападающий Марко Девич, до последнего времени выступавший за «Рубин», может продолжить карьеру в донецком «Олимпике».
«Рубин», согласно информации официального сайта РФПЛ, исключил украинского футболиста из заявки на сезон. Контракт Девича с казанским клубом истёк 31 декабря.
Как сообщает интернет-издание prosto-sport.com, 3 января переход Девича в «Олимпик» может быть подтверждён официально, так как 2-го числа форвард пройдёт медицинское обследование и обговорит детали контракта. Сообщается, что 33-летний Девич подпишет контракт сроком на один год с возможностью пролонгации ещё на год.
В текущем сезоне Девич выходил на поле в восьми матчах российской Премьер-Лиги и забил один гол.