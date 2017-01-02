«Марсель» хочет вернуть Пайета и готов заплатить € 30-40 млн

Президент «Марселя» Жак-Анри Эйро намерен вернуть в клуб полузащитника Димитри Пайета, выступающего за «Вест Хэм Юнайтед», сообщает L'Equipe.
Футболист сборной Франции покинул «Марсель» летом 2015 года за € 15 млн. Игроком «провансальцев» Пайет являлся в течение двух лет.
Эйро рассчитывает приобрести 29-летнего Пайета этой зимой за сумму от € 30 до 40 млн. При этом известно, что «Вест Хэм» не желает расставаться со своим ведущим игроком.
Ранее сообщалось, что новый американский владелец «Марселя» Фрэнк Маккорт готов выделить на трансферную кампанию € 75 млн.