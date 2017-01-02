Первый сбор «Анжи» пройдёт не в ОАЭ, а в Турции

Изменилась место проведения первого сбора «Анжи», старт которого намечен на 12 января. Как сообщает клубная пресс-служба, «Анжи» отправится не в Объединённые Арабские Эмираты, как планировалось ранее, а в турецкую Анталию. На этом сборе, который продлится до 25-26 января, запланировано два контрольных матча. О датах их проведения и соперниках будет сообщено позднее. Два последующих сбора «Анжи» также пройдут в Турции.
9 января футболисты «Анжи» соберутся в Москве, где в течение двух дней пройдут плановое медобследование перед началом работы на подготовительных сборах.