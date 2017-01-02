Фернандиньо — 1-й игрок «Сити» с двумя удалениями за сезон в АПЛ после Балотелли

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо был удалён с поля в домашнем матче 20-го тура АПЛ с «Бёрнли» (0:0, 1-й тайм). На 32-й минуте опасный подкат Фернандиньо против Йоханна Гудмундссона привёл к прямой красной карточке.
Фернандиньо получил вторую прямую красную карточку в АПЛ сезона-2016/17. Ранее он был удалён в игре с «Челси» (1:3).
Фернандиньо — первый игрок «Сити» с двумя удалениями за сезон в АПЛ после Марио Балотелли (2011/12).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ман Сити» — «Бернли».