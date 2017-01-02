Дефо: «Сандерленд» счастлив, потому что отнял очки у «Ливерпуля»

Форвард «Сандерленда» Джермейн Дефо поделился впечатлениями от матча 20-го тура АПЛ с «Ливерпулем». Встреча проходила в Сандерленде на стадионе «Стэдиум оф Лайт» и завершилась со счётом 2:2. Дефо реализовал два пенальти.
«Мы усердно работали и знали, что будет трудно, ведь играть предстояло против топ-команды. Мы знали, что „Ливерпуль“ будет давить и активно использовать прессинг. Команда играла компактно и показала настоящий характер — именно об этом нас просил тренер. Мы счастливы, потому что отобрали очки у фаворита», — цитирует Дефо BBC.