Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер «Зенита» Кержаков высказался о предстоящем матче с «Ростовом»

Голкипер «Зенита» Кержаков высказался о предстоящем матче с «Ростовом»
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков поделился мыслями о предстоящем матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», а также заявил, что результат параллельной встречи «Краснодара» и «Динамо» может повлиять на игру сине-бело-голубых. Оба матча состоятся 25 мая и начнутся одновременно, в 16:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Будем ли следить за матчем в Краснодаре? Информация, думаю, в любом случае будет просачиваться. В перерыве точно — хочешь ты того или нет. Скамейка точно окажется в курсе. Может ли эта информация как‑то влиять на нас? Да. Но при этом гораздо важнее, чтобы пришёл полный стадион.

«Ростов» будет играть на победу, а не приедет отбывать номер. Сейчас игра у них, по моим наблюдениям, немного изменилась, со сменой вратаря в том числе. Стали действовать чуть проще. Но результат появился, команда сейчас на ходу», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

Напомним, после 29 туров чемпионата России первое место занимает «Динамо», набравшее 56 очков. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 54 очка. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в активе 53 очка.

Материалы по теме
Экс-игрок «Краснодара» Калешин: фаворит чемпионской гонки «Зенит», а не «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android