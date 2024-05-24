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Червиченко: отлично, что в РПЛ сейчас никто не боится того же «Зенита»

Червиченко: отлично, что в РПЛ сейчас никто не боится того же «Зенита»
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о гонке за титул в Российской Премьер-Лиге нынешнего сезона.

«Глупость, что ни одна команда не заслужила чемпионство. Люди рассуждают, отталкиваясь только от этих команд. А остальные — для декорации? Кто-то не хочет выигрывать, зарабатывать деньги или у кого-то задача вылететь из РПЛ? Мы видим отличное сопротивление других команд — никто никому ничего не дарит и не отдаёт. Не лидеры дарили очки, а другие команды их вырывали зубами. Отлично, что никто не боится того же «Зенита».

Текущий чемпионат — просто супер. Я вообще такого не припомню, чтобы только в 29-м туре была понятна только одна команда, которая вылетает. Потенциально ещё четыре претендуют на вылет. А вверху вообще непонятно — три команды могут стать чемпионом. Интрига — супер», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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