Мойес: «Сандерленд» соответствовал скорости «Ливерпуля» и заслужил ничью

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес поделился впечатлениями от матча 20-го тура АПЛ с «Ливерпулем». Встреча проходила в Сандерленде на стадионе «Стэдиум оф Лайт» и завершилась со счётом 2:2.
«Сегодня „Сандерленд“ показал, насколько хорошо может играть в футбол, потому что в матче с „Бернли“ мы играли плохо. Я думаю, что мы играли очень хорошо и соответствовали скорости „Ливерпуля“ в течение большей части встречи, а потому заслужили ничью. У нас было достаточно хороших моментов. В конце концов мы получили заслуженный пенальти.
Ключ к оставшейся части сезона — домашние матчи, в них нужно будет брать как можно больше очков», — цитирует Мойеса BBC.