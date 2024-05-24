Экс-игрок «Краснодара» Калешин: фаворит чемпионской гонки «Зенит», а не «Динамо»

Бывший футболист «Краснодара» Виталий Калешин поделился мыслями о предстоящем матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги между «быками» и московским «Динамо», а также высказался о развязке чемпионской гонки в нынешнем сезоне чемпионата.

«Краснодар» достаточно удачно выступает против «Динамо», в этом году мы их обыграли. Не знаю почему, но я всем говорю, что фаворит чемпионской гонки для меня «Зенит», а не «Динамо». Обусловлено тем, что, по моему мнению, «Краснодар» обыграет бело-голубых.

По последним матчам есть сомнения, что могут обыграть, но на последний матч придёт 35 тысяч. Думаю, что «Краснодар» будет по-другому выглядеть. Потому что в «Сочи» чудом унесли ноги. Я ставлю на «Зенит», он точно «Ростов» не отпустит. Но, конечно, хотелось бы, чтобы совпало всё и «Краснодар» стал чемпионом», — приводит слова Калешина Metaratings.

Напомним, после 29 туров чемпионата России первое место занимает «Динамо», набравшее 56 очков. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 54 очка. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в активе 53 очка.

В заключительном, 30-м туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» встретится с «Краснодаром». В свою очередь, сине-бело-голубые сыграют с «Ростовом». Оба матча состоятся 25 мая и начнутся одновременно, в 16:30 по московскому времени.