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Экс-игрок «Зенита» Гасилин — о Сафонове: уверен, в «ПСЖ» Матвей свои шансы получит

Экс-игрок «Зенита» Гасилин — о Сафонове: уверен, в «ПСЖ» Матвей свои шансы получит
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Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказался о голкипере «Краснодара» Матвее Сафонове, интерес к которому проявляет французский «ПСЖ».

«Для Матвея ситуация идеальная. В нашем чемпионате он доказал если не всё, то практически всё. «ПСЖ» — это гранд. Конкурировать, показывать свою состоятельность Сафонов вполне способен. Не надо забывать, что в Европе матчей больше. Я уверен, что шансы свои Матвей получит», — заявил Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что «ПСЖ» достиг договорённости о приобретении у «Краснодара» Сафонова. 25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей, и 10 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн. В нынешнем сезоне французской Лиги 1 «ПСЖ» досрочно завоевал титул чемпиона страны. За 34 тура столичный клуб набрал 76 очков.

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