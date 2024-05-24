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Раньери обратился к болельщикам «Кальяри» после последнего матча в клубном футболе

Раньери обратился к болельщикам «Кальяри» после последнего матча в клубном футболе
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Главный тренер «Кальяри» Клаудио Раньери после своего последнего матча в качестве наставника клуба обратился к болельщикам. Напомним, в матче 38-го тура итальянской Серии А «Кальяри» играл с «Фиорентиной» (2:3).

Италия - Серия А . 38-й тур
23 мая 2024, четверг. 21:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
2 : 3
Фиорентина
Флоренция
0:1 Бонавентура – 39'     1:1 Дейола – 64'     2:1 Мутандва – 85'     2:2 Гонсалес – 89'     2:3 Артур – 90+13'    

«То, что нам удалось сделать, мы сделали вместе. Только с вами мы могли добиться этого. Браво ребятам. Всегда держитесь рядом с ними, если вы будете гнать их вперёд, то они всегда будут на высоте. Когда они играют, эти ребята думают о вас, о тех трудностях, через которые вы проходите, когда уезжаете. Поверьте, это лучший стимул для игрока», — приводит слова Раньери Sky Sport Italia.

В период своей тренерской карьеры Раньери выиграл чемпионат Англии, возглавляя «Лестер» (сезон-2015/2016). В сезоне-1995/1996, занимая должность главного тренера «Фиорентины», Раньери завоевал Кубок Италии. В сезоне-1996/1997 вместе с «фиалками» итальянский тренер выиграл Суперкубок Италии. Также Раньери в качестве тренера «Валенсии» завоевал Кубок Испании (сезон-1998/1999), Кубок Интертото (1998 год) и Суперкубок УЕФА (2004 год).

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