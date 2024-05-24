Раньери обратился к болельщикам «Кальяри» после последнего матча в клубном футболе

Главный тренер «Кальяри» Клаудио Раньери после своего последнего матча в качестве наставника клуба обратился к болельщикам. Напомним, в матче 38-го тура итальянской Серии А «Кальяри» играл с «Фиорентиной» (2:3).

«То, что нам удалось сделать, мы сделали вместе. Только с вами мы могли добиться этого. Браво ребятам. Всегда держитесь рядом с ними, если вы будете гнать их вперёд, то они всегда будут на высоте. Когда они играют, эти ребята думают о вас, о тех трудностях, через которые вы проходите, когда уезжаете. Поверьте, это лучший стимул для игрока», — приводит слова Раньери Sky Sport Italia.

В период своей тренерской карьеры Раньери выиграл чемпионат Англии, возглавляя «Лестер» (сезон-2015/2016). В сезоне-1995/1996, занимая должность главного тренера «Фиорентины», Раньери завоевал Кубок Италии. В сезоне-1996/1997 вместе с «фиалками» итальянский тренер выиграл Суперкубок Италии. Также Раньери в качестве тренера «Валенсии» завоевал Кубок Испании (сезон-1998/1999), Кубок Интертото (1998 год) и Суперкубок УЕФА (2004 год).