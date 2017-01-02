Пюэль: матч «Эвертон» — «Саутгемптон» был равным, 0:3 — это несправедливо

Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль поделился впечатлениями от поражения в матче 20-го тура АПЛ с «Эвертоном». Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 3:0 в пользу «ирисок».
«Это несправедливо, игра была равной, но после первого мяча команда надломилась. Игроки были уставшими, ведь предыдущий матч состоялся всего два дня назад. Но я доволен их отношением к делу, команда старалась. Мне жаль игроков, они проделали большой объем работы, но получили 0:3. Нам не повезло», — сказал Пюэль в эфире BBC Sport.