Главный тренер «Халла»: если Это'О хочет перейти к нам, это изумительно

Главный тренер «Халл Сити» Майк Филан после выездного матча 20-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» (1:3) дал понять, что был бы рад видеть в команде форварда «Антальяспора» Самуэля Это'О.
«А Это'О умеет обороняться при угловых? А то у нас с этим проблемы. На самом деле я не слышал ничего о его переходе, но если Это'О хочет перейти в „Халл“, это изумительно. Как бы то ни было, это наименьшая из моих забот. Каждая позиция нуждается в усилении», — цитирует Филана Sky Sports.
«Тигры» испытывают проблемы с линией атаки и в 20 матчах АПЛ забили лишь 17 голов, деля по этому показателю последнее место в лиге с «Мидлсбро».