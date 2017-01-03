Спартаковец Мельгарехо находится в сфере интересов «Галатасарая»

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо заинтересовал «Галатасарай», утверждает турецкое издание Fotospor. В Турции парагвайского футболиста считают тем, кто мог бы усилить команду.
Мельгарехо является игроком «Спартака» с февраля 2016 года. По информации Transfermarkt, его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2020 года. За «Спартак» Мельгарехо сыграл 26 матчей, в которых забил 3 гола.
«Галатасарай» после 16 туров чемпионата Турции занимает третье место в турнирной таблице, на три очка отставая от лидирующего клуба «Истанбул Башакшехир».