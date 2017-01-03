Куман может возглавить «Барселону» в случае ухода Энрике

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман может стать следующим наставником «Барселоны».
Как сообщает интернет-издание Sport со ссылкой на Sportitalia, каталонский клуб провёл предварительные переговоры с 53-летним нидерландским специалистом. Куман может сменить нынешнего главного тренера сине-гранатовых Луиса Энрике, который до сих пор не продлил заканчивающийся летом контракт с «Барселоной».
Ранее сообщалось, что приоритетный вариант для каталонцев в случае ухода Энрике – главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде.