Президент «Олимпика» опроверг возможный приход в клуб экс-игрока «Рубина» Девича

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин опроверг информацию некоторых СМИ, согласно которой бывший нападающий «Рубина» Марко Девич может оказаться в донецком клубе. Ранее казанская команда исключила 33-летнего украинца из заявки на сезон.
«Информация по поводу подписания Девича? Это просто слухи, не более», — цитирует Гельзина Xsport.ua.
Девич выступал за «Рубин» с 2014 года, начало 2015-го он провёл на правах аренды в катарском клубе «Аль-Райан». Всего украинец сыграл за «Рубин» 49 матчей, в которых отметился 14 забитыми мячами.