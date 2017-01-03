Туре: «Сити» должен провести идеальный второй круг, если хочет выиграть трофей

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре после домашней победы над «Бёрнли» со счётом 2:1 в 20-м туре АПЛ оценил шансы своей команды на победу по итогам сезона. «Ман Сити» вышел на третье место в таблице чемпионата Англии и отстаёт от лидирующего «Челси» на 7 очков.
«Я счастлив и доволен результатом. Было бы очень плохо, если бы мы потеряли очки. Самое главное было взять три очка. Мы должны продолжать идти вперёд и выиграть этот чемпионат. «Ливерпуль» был в четырёх очках впереди, а теперь уже только в двух, и это здорово.
«Челси» физически находятся в хорошей форме, потому что они играют один матч в неделю. Нам нужно просто набраться терпения, и мы будем иметь возможность догнать их — это 100 процентов. Если мы хотим поднять трофей, мы должны провести идеальный второй круг", — цитирует Туре официальный сайт «горожан».