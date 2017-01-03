Гризманн: больше не спрашивайте меня о моём будущем

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн признался, что ему не нравятся вопросы по поводу будущего. Ранее в СМИ сообщалось, что французский форвард может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», который готов потратить на него и полузащитник Сауля Ньигеса € 170 млн.
«Я счастлив и наслаждаюсь игрой в „Атлетико“. Горд играть для наших болельщиков — с этими партнёрами по команде, с этим тренером. Больше не спрашивайте меня о моём будущем», — цитирует Гризманна AS.
Контракт 25-летнего футболиста с «Атлетико» истекает летом 2021 года.