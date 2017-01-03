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Гризманн: больше не спрашивайте меня о моём будущем

3 января 2017, вторник. 22:07. Футбол
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн признался, что ему не нравятся вопросы по поводу будущего. Ранее в СМИ сообщалось, что французский форвард может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», который готов потратить на него и полузащитник Сауля Ньигеса € 170 млн.

«Я счастлив и наслаждаюсь игрой в „Атлетико“. Горд играть для наших болельщиков — с этими партнёрами по команде, с этим тренером. Больше не спрашивайте меня о моём будущем», — цитирует Гризманна AS.

Контракт 25-летнего футболиста с «Атлетико» истекает летом 2021 года.
Источник: AS Сообщить об ошибке
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Манчестер Юнайтед Антуан Гризманн
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