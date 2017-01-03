В Германии сообщили, что хавбек «Динамо» (Киев) перешёл в клуб второй Бундеслиги

Полузащитник киевского «Динамо» Владислав Калитвинцев перешёл в клуб второй Бундеслиги «Эрцгебирге». Как сообщает Bild, контракт рассчитан до 2019 года, при этом Калитвинцев имеет право разорвать контракт, если клуб не сможет сохранить место во второй Бундеслиге.
Отмечается, что игрок, который половину сезона провёл в аренде в «Черноморце», уже вылетел из Киева во Франкфурт.
После 17 туров «Эрцгебирге» занимает 17-е место в турнирной таблице, которое не позволяет сохранить прописку во второй Бундеслиге.