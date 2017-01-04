Девич: «Рубин» навсегда останется в моём сердце!

Нападающий Марко Девич, который покинул «Рубин», выступил со словами благодарности в адрес казанской команды.
«Дорогие друзья! Я покидаю „Рубин“. Я провёл в этом замечательном клубе почти три года. Хочу сказать спасибо всем людям, с которыми посчастливилось поработать в „Рубине“. Тренерам, руководителям, менеджерам, персоналу клуба, моим партнёрам по команде. И, конечно, я хотел бы поблагодарить болельщиков „Рубина“. Даже в самые трудные моменты я чувствовал вашу поддержку. „Рубин“ навсегда останется в моём сердце! Желаю ему двигаться только вперёд! Спасибо за всё!» — написал украинец в «инстаграме».
Девич выступал за «Рубин» с 2014 года, начало 2015-го он провёл на правах аренды в катарском клубе «Аль-Райан». Всего украинец сыграл за «Рубин» 49 матчей, в которых отметился 14 забитыми мячами.