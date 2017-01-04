Экс-наставник сборной Испании: Роналду, брюшной пресс у тебя лучше, чем у Месси

Бывший главный тренер сборной Испании Хавьер Клементе провёл параллель между нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду и форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. Сравнение оказалось не в пользу футболиста сборной Португалии.
«Месси превосходит всех. Он делает то, что не делают другие. Это не означает, что другие не являются сильными игроками. Тебе не по силам быть лучшим в мире, если родился тот, кто превосходит тебя. Роналду, брюшной пресс у тебя лучше, чем у Месси, ты выше ростом и действуешь лучше «на втором этаже». Есть вещи, которые Криштиану делает лучше, но Месси превосходит его в технике, умении и видении игры. Роналду должен чувствовать себя счастливым и гордиться статусом второго игрока в мире. Для спортсмена нет ничего более благородного, чем признавать достоинства других», — цитирует Клементе Cadena Ser.