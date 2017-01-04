Зидан: нормально, что из-за Роналду возникают дебаты

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отметил, что очень доволен нападающим команды Криштиану Роналду. Французский специалист полагает, что речь в данном случае идёт об уникальном футболисте.
«Не думаю, что кто-то сомневается в потенциале Роналду, он очень высок. Об этом свидетельствует его статистика. И нормально, что из-за Роналду возникают дебаты. Каждый имеет собственную точку зрения относительно Криштиану. Роналду справляется со своими обязанностями очень хорошо, он уникален. Ему просто следует продолжать много работать», — приводит слова Зидана AS.