Манданда может вернуться в «Марсель» и уже встретился с Субисарретой

Голкипер «Кристал Пэлас» Стив Манданда может вернуться в «Марсель», который покинул прошлым летом. Экс-капитан «провансальцев» даже успел встретиться со спортивным директором французского клуба Андони Субисарретой, однако тема разговора неизвестна.
В нынешнем сезоне АПЛ Стип Манданда принял участие в 9 матчах и пропустил 17 голов. В начале декабря французский голкипер был прооперирован в связи с травмой колена.
Как сообщает L’Equipe, если Манданда, чей контракт с «Кристал Пэлас» истекает летом 2019 года, решит вернуться в «Марсель», двери для него будут открыты.