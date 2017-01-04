«Рубин» предложил «Локомотиву» € 3 млн за Ал. Миранчука, «Локо» хочет € 8 млн

Руководство «Рубина» сделало предложение «Локомотиву» по полузащитнику Алексею Миранчуку, которого в казанской команде хотят видеть до начала зимних сборов. Как сообщает «Спорт-экспресс», казанцы готовы заплатить за 21-летнего футболиста € 3 млн, однако «железнодорожники» просят не менее € 8 млн.
Самому Миранчуку в «Рубине» предложили зарплату € 2,5 млн в год плюс € 3 млн подъёмные/выплата агентам. Общая сумма сделки с учётом данных цифр может составить от € 8,5 млн до € 13,5 млн.
Кроме «Рубина», определённый интерес проявил «Краснодар», но разговор о цене пока не заходил. Контракт Миранчука с «Локомотивом» действует до 31 декабря 2017 года.