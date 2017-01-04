Гвардиола: у «Ман Сити» нет такой истории и титулов, как у «Барселоны» или «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил мнение, что клубу в течение десятилетия необходимо ежегодно принимать участие в Лиге чемпионов, чтобы встать в один ряд с «Барселоной», «Ювентусом», «Баварией» или «Манчестер Юнайтед».
«У нас нет такой истории и титулов, как у «Барселоны», «Ювентуса», «Баварии» или «Манчестер Юнайтед». Нам нужно участвовать в Лиге чемпионов каждый год в течение десятилетия. Поверьте, это намного важнее для «Манчестер Сити», чем выиграть один титул. Люди, работающие в клубе, должны поверить в то, что они и клуб хороши. А эти люди действительно хороши, как и наши болельщики», — цитирует Гвардиолу Mirror.