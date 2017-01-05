В Португалии судья случайно столкнулся с игроком на поле и удалил его

Арбитр Луиш Годинью, который работал на матче Кубка португальской лиги «Морейренсе» — «Порту» (1:0), удалил полузащитника гостей Перейру Данилу после того, как сам случайно столкнулся с ним на поле.
Инцидент произошёл на 79-й минуте встречи. Годинью бежал спиной вперёд и случайно наткнулся на Данилу, после чего показал ему жёлтую карточку, которая стала для игрока второй в матче. На 85-й минуте судья удалил ещё одного игрока «Порту» полузащитника Ясина Браими.
«Я пересмотрел этот эпизод более ста раз и, честно, до сих пор не могу понять, почему судья принял такое решение. Я видел много спорных эпизодов в футболе, но этот был вне всяких сомнений самым позорным», — написал Данилу после матча на своей странице «инстаграме».