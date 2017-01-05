Сампаоли: поражение «Севильи» было обусловлено игрой «Реала» в первом тайме

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли проанализировал первый матч 1/8 финала Кубка Испании с мадридским «Реалом». Играя на выезде, андалусская команда потерпела поражение со счётом 0:3.
«Севилью» превзошли в первой половине. С нами давно не случалось подобного. Работа арбитра? Всегда бывают судейские решения, которые можно проанализировать. Обычно я сам этим не занимаюсь, поскольку не считаю себя способным на это, принимая во внимание место, где я нахожусь во время игры. В любом случае поражение «Севильи» было обусловлено игрой «Реала» в первом тайме», — цитирует Сампаоли Marca.
Ответная встреча между этими командами состоится 12 января.