«Ювентус» готов потратить € 80 млн на приобретение Верратти

Летом нынешнего года «Ювентус» собирается начать переговоры с «ПСЖ» по поводу возможного перехода полузащитника команды Марко Верратти. Как сообщает Corriere dello Sport, на приобретение 24-летнего футболиста туринский клуб готов потратить € 80 млн.
Ранее в СМИ сообщалось, что главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти также заинтересован в услугах полузащитника «ПСЖ». Действующий контракт Верратти с парижским клубом в силе до лета 2021 года.
По итогам 19 туров чемпионата Германии Верратти принял участие в 14 матчах, выйдя на поле в основном составе в 12 из них. Стал автором 2 голов и 1 голевой передачи.