Роббен: ничего не планирую и хочу наслаждаться настоящим в «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен отметил, что ничего не планирует насчёт своего будущего. Голландскому футболисту в очередной раз задали вопрос о пролонгации его соглашения с немецким грандом.
«Я ничего не планирую до конца своей карьеры и хочу наслаждаться настоящим в «Баварии». А потом посмотрим, как будут развиваться события. Что же касается продления контракта с «Баварией», то перед зимней паузой у меня состоялся серьёзный разговор с руководством клуба. Возможно, у нас будет и вторая беседа», — приводит слова Роббена Sky.