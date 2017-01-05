Икарди: не жалею, что отказался играть за сборную Италии и выбрал Аргентину

Нападающий «Интера» Мауро Икарди признался, что не жалеет о принятом когда-то решении. Футболист отказался выступать за сборную Италии в пользу Аргентины.
«Всё, чего я достиг, связано с Италией, но я всегда мечтал носить футболку сборной Аргентины, так что я не жалею, что отверг предложение сборной Италии. Я ещё молод, а в сборной Аргентины играют лучшие в мире нападающие. Нужно продолжать забивать голы и хорошо играть», — цитирует Икарди La Gazzetta dello Sport.
На счету Мауро Икарди пока лишь один матч за сборную Аргентины, который состоялся 16 октября 2013 года. В матче отборочной кампании ЧМ-2014 с Уругваем (2:3) Икарди провёл на поле 7 минут.