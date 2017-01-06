Руководство «Барселоны» продолжает надеяться, что главный тренер команды Луис Энрике продлит контракт с клубом. Об этом сообщил спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес.
«Будем надеяться, что Луис Энрике продлит контракт с «Барселоной». Мы уже знаем, что он хочет высказаться по этому поводу в конце сезона, и мы уважаем желание тренера. Мы очень довольны его работой, а он доволен клубом. Поэтому и надеемся на то, что он продлит соглашение с «Барселоной», — приводит слова Фернандеса испанское интернет-издание Sport.
Действующий контракт Луиса Энрике с испанским грандом в силе до лета 2017 года.