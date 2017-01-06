Владелец «Эвертона»: у нас есть всё, чтобы войти в элиту английского футбола

Владелец «Эвертона» Фарад Мошири заявил, что его целью является поднять команду на лидирующие места в английском футболе. По словам Мошири, «Эвертону» удавалось держаться близко к элите, но теперь он желает вывести «ирисок» на самый верх.
«У нас есть возможности, чтобы утвердиться в элите английского футбола. Мы сделаем всё, что в наших силах. Сейчас мы стремимся обеспечить стабильность, нам нужна устойчивая база, чтобы войти в элиту. Нам нужно время, но мы будем к этому идти», — цитирует Мошири Sky Sports.
Ранее Мошири погасил долг «Эвертона» в размере £ 80 млн. В то же время «ириски» продолжают работать над проектом нового стадиона.