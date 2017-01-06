«Спартак» на зимних сборах сыграет четыре контрольных матча

Стали известны даты спаррингов московского «Спартака» во время зимних сборов в рамках подготовки ко второй части сезона. На первом сборе в Абу-Даби (18 января — 1 февраля) игроки «Спартака», как это было уже известно, встретятся 31 января с «Копенгагеном». На втором сборе в Эстепоне (4–17 февраля) красно-белые проведут два спарринга. Они намечены на 10 и 16 февраля.
Как сообщает пресс-служба красно-белых, на заключительном этапе подготовки в Марбелье (20 февраля — 2 марта) столичная команда проведёт товарищескую встречу 26 февраля. Соперники «Спартака» в контрольных матчах, которые состоятся во время испанских сборов, определятся позднее.