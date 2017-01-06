Бывший защитник «Анжи» может перейти в «Црвену Звезду»

«Црвена Звезда» заинтересовалась услугами защитника Вадима Демидова, последним клубом которого был норвежский «Бранн». Как сообщает «Спортски Журнал», 30-летний футболист в начале января стал свободным агентом после истечения срока соглашения с «Бранном».
Отмечается, что сейчас сербская команда ведёт переговоры с норвежским футболистом, который имеет на своём счету 16 матчей за национальную команду.
В 2013 году Демидов являлся футболистом махачкалинского «Анжи», но не смог стать игроком основного состава.